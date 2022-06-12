В Украине уже погибли 287 детей, ранены 508 – Офис генпрокурора

В результате полномасштабного вторжения РоSSии в Украину погибли 287 детей, более 508 – ранены, сообщили в офисе генерального прокурора.

"По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 149, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что эти цифры не окончательны. Сейчас правоохранители устанавливают данные в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Свежее расследование показало, что ранения еще 16 детей в Харьковской области в результате обстрелов.