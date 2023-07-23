Офіс генпрокурора розслідує причетність білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей

Організація порушує норми Женевських конвенцій.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування можливої участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує ZN.ua .

"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста", - написав Костін у Twitter .

Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми… pic.twitter.com/1rY7palPew — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 23, 2023

Генпрокурор висловив сподівання, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста розгляне це порушення доброчесності і вживе відповідних заходів.

Раніше генеральний секретар білоруського Червоного Хреста Дзмітрий Шауцоу фактично зізнався в причетності своєї організації до викрадення українських дітей в межах війни Росії проти нашої держави.