Офіс генпрокурора розслідує причетність білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей
Організація порушує норми Женевських конвенцій.
Офіс генерального прокурора розпочав розслідування можливої участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує ZN.ua.
"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста", - написав Костін у Twitter.
Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми… pic.twitter.com/1rY7palPew
Генпрокурор висловив сподівання, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста розгляне це порушення доброчесності і вживе відповідних заходів.
Раніше генеральний секретар білоруського Червоного Хреста Дзмітрий Шауцоу фактично зізнався в причетності своєї організації до викрадення українських дітей в межах війни Росії проти нашої держави.
Нагадаємо, 49 країн-членів ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до Росії. Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що депортація російськими загарбниками дітей з української території в РФ чи інші тимчасово окуповані райони є геноцидом.