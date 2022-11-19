Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло 437 дітей — Офіс генпрокурора

Понад 837 дітей отримали поранення.

Станом на ранок 19 листопада 2022 року понад 1 274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 423, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Зокрема, 18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області військові РФ розстріляли родину разом з двома дітьми віком 5 та 14 років у власному житловому будинку.

А 17 листопада у лікарні від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Його загарбники поранили під час обстрілу с. Циркуни Харківської області.

Також стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ворожого ракетного удару 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали про те, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Також працює платформа «Діти війни», на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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