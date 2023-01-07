Офіс Генпрокурора передав документи для екстрадиції Жеваго

Костін вважає, що звільнення Жеваго під заставу не змінить ситуації, інформує ZN.ua.

Офіс Генпрокурора передав документи для екстрадиції Жеваго
© ФК Ворскла

Офіс Генерального прокурора передав французьким колегам усі необхідні документи для реалізації процесу екстрадиції колишнього народного депутата Костянтина Жеваго до України для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у розкраданні та відмиванні грошей.

«Органи правопорядку двох країн продовжують тісну співпрацю для успішного вирішення цього питання. Ми будемо боротися за екстрадицію всіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців», - заявили в офісі Генерального прокурора, коментуючи інформацію про звільнення Жеваго французьким судом під заставу.

В ОГП зазначили, що окрім застави судом накладено на Жеваго низку зобов’язань, як от необхідність здати паспорти, не покидати територію метрополії, тричі на тиждень з’являтися до поліції та інші.

«Перелік зобов’язань, покладених на підозрюваного є доволі широким і дає підстави вважати, що французькі колеги забезпечать участь цієї особи у наступному засіданні», — прокоментував рішення Генеральний прокурор Андрій Костін.


Ірина Знась, ZN.ua





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