Аби уникнути екстрадиції до США, Фірташ став дипломатом — DW

Дипломатичний статус, наданий Білоруссю, Фірташ намагається довести в суді.

Аби уникнути екстрадиції до США та залишитися в Австрії, український одіозний олігарх Дмитро Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні, пише DW, інформує ZN.ua .

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Як з’ясувало видання, бізнесмен намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO — Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, одній з міжнародних агенцій у структурі ООН , яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу і опікується проєктами на кшталт стипендійної програми для жінок Нігерії, які хочуть торгувати холодильниками і кондиціонерами.

Про спроби Фірташа стати недоторканним стало відомо з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, яке є в розпорядженні редакції DW.

Посада при UNIDO, яку бізнесмен обійняв за наполяганням своїх адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування і це, серед іншого, стало аргументом для того, щоб розгляд справи про екстрадицію Фірташа до США було розпочато наново.

Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата.

Якщо суд визнає за Фірташем цей статус, бізнесмен зможе уникнути екстрадиції до США , де його звинувачують у корупції й відмиванні коштів.

Своєю дипломатичною кар’єрою Дмитро Фірташ завдячує самопроголошеному президенту Білорусі Аляксандру Лукашенкє.

Як виявилось, він має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні. Мінськ делегував Фірташа представляти Білорусь в UNIDO 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Дмитро Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США , посилаючись на дипломатичний імунітет.

У свою чергу, Відень не вважає українця особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом. Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ.

Для того, аби довести, що Фірташ все ж має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовлену одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Суди попередніх інстанцій врахували повідомлення австрійського мін'юсту і не визнали дипломатичного імунітету Дмитра Фірташа.

Однак у своєму рішенні від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд до першої інстанції, зобов'язавши суд дати самостійну правову оцінку щодо дипломатичного імунітету Фірташа незалежно від позиції мін'юсту Австрії.

Як пише видання, якщо суд визнає олігарха дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи про його екстрадицію буде призупинено, доки діятиме дипломатичний мандат.

Речник адвокатів Фірташа відмовився коментувати перебіг судового процесу. Не прокоментували статус Фірташа і у посольстві Білорусі в Австрії.