У Білорусі порахували, скільки тонн боєприпасів Лукашенко передав Путіну на війну в Україні

Поставки снарядів здійснювались із дев’яти залізничних станцій на території Білорусі.

За останній рік самопроголошений президент Білорусі Алякандр Лукашенко передав Росії понад 130 тонн боєприпасів для війни в Україні, повідомляє Спільнота залізничників Білорусі, інформує ZN.ua .

© Сайт Президента Республики Беларусь

За даними @belzhd_live, обсяг вивезених боєприпасів за 13 місяців (із січня 2022 по січень 2023) склав 131 582 тонни. Таким чином, у середньому за місяць вивозилося понад 10 тонн смертоносної зброї.

До початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну обсяги були в десятки разів меншими і почали зростати одразу ж після 24 лютого.

У січні та лютому 2022 року в РФ було вивезено 203 тонни, а вже у березні — у 12,5 разів більше – 2 558 тонн. А наступного місяця, у квітні 2022 року, було досягнуто піку за обсягами вивезення боєприпасів у РФ за весь аналізований період — 29 741 тонна.

Другим за обсягами став січень 2023 року – на початку цього року Білорусь надала Росії 24 421 тонну боєприпасів.

Поставки снарядів здійснювались із дев’яти залізничних станцій на території Білорусі. Найбільше снарядів вивезли з:

43-го арсеналу ракет і боєприпасів (залізнична станція Добруш) - 33 032 тонни

46-го арсеналу ракет та боєприпасів (залізнична станція Бронна Гора) - 28 507 тонн

1405-ї артилерійської бази (залізнична станція Осиповичі-1) - 25 237 тонн

Передані режимом Лукашенка снаряди вивозилися не лише на територію РФ , а й безпосередньо на тимчасово окуповані території України, включаючи Крим, а також у прикордонні з Грузією райони.

Аналітики спільноти наголошують, що ці дані є красномовним доказом масштабів залучення режиму Лукашенка до війни на боці Путіна.