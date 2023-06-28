Росіяни вже вбили щонайменше 493 українські дитини – Офіс генпрокурора

Понад 1000 дітей, за встановленими даними, постраждали.

З підтвердженими даними російські вбивці з початку повномасштабної війни забрали життя 493 українських дітей, повідомили в Офісі генпрокурора. Внаслідок ворожого удару по Краматорську, 27 червня, загинули троє дітей, інформує ZN.ua.

Росіяни вже вбили щонайменше 493 українські дитини – Офіс генпрокурора
© КМДА / Військове ТБ, Олексій Бобовніков

«Станом на ранок 28 червня 2023 року більше ніж 1526 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 493 дитини загинули та понад 1033 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в ОГП.

В генпрокуратурі наголосили, що ці цифри неостаточні, адже триває робота зі встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«27 червня внаслідок обстрілу ворогом м. Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку», – повідомили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 471;
  • Харківській області – 284;
  • Київській області – 129;
  • Херсонській області – 113;
  • Запорізькій області – 91;
  • Миколаївській області – 89;
  • Дніпропетровській області – 83;
  • Чернігівській області – 71;
  • Луганській області – 67.

27 червня російські окупанти вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракети С-300 влучили у заклад громадського харчування. Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, у закладі на момент удару було «велике скупчення людей». Тоді ж окупаційні війська Росії обстріляли селище Біленьке Краматорського району, воно розташоване в передмісті.

Внаслідок удару по Краматорську вже відомо про вісьмох загиблих та десятках поранених людях. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.





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