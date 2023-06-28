Росіяни вже вбили щонайменше 493 українські дитини – Офіс генпрокурора
Понад 1000 дітей, за встановленими даними, постраждали.
З підтвердженими даними російські вбивці з початку повномасштабної війни забрали життя 493 українських дітей,
«Станом на ранок 28 червня 2023 року більше ніж 1526 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 493 дитини загинули та понад 1033 отримали поранення різного ступеня тяжкості», –
В генпрокуратурі наголосили, що ці цифри неостаточні, адже триває робота зі встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
«27 червня внаслідок обстрілу ворогом м. Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку», – повідомили в ОГП.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 471;
- Харківській області – 284;
- Київській області – 129;
- Херсонській області – 113;
- Запорізькій області – 91;
- Миколаївській області – 89;
- Дніпропетровській області – 83;
- Чернігівській області – 71;
- Луганській області – 67.
27 червня російські окупанти вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракети С-300 влучили у заклад громадського харчування. Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, у закладі на момент удару було «велике скупчення людей». Тоді ж окупаційні війська Росії обстріляли селище Біленьке Краматорського району, воно розташоване в передмісті.
Внаслідок удару по Краматорську вже відомо про вісьмох загиблих та десятках поранених людях. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.