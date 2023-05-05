Замах на генпрокурора Болгарії — опозиція говорить про інсценування

На думку опозиційних політиків, керівництво держави сфальсифікувало замах, аби уникнути закликів до відставки посадовця.

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Замах на прокурора Болгарії, про який стало відомо цього тижня, міг бути інсценованим, пише POLITICO із посиланням на авторитетних болгарських політиків. Вони мають сумніви щодо правдоподібності офіційної версії подій, інформує ZN.ua .

Як повідомлялось у понеділок, головний прокурор країни Іван Гєшев залишився неушкодженим після того, як на узбіччі, коли він проїжджав повз, здетонував вибуховий пристрій.

Керівник Національної слідчої служби Борислав Сарафов розповів про «надзвичайно сильний» вибух, який утворив величезний вогняний стовп і залишив на дорозі воронку завширшки в три метри.

«Очевидно, що бомба була призначена для вбивства», — повідомив він національним ЗМІ.

Репортери, які дісталися до місця вибуху протягом кількох годин, знайшли лише невелику ділянку злегка зім’ятої трави, що миттєво викликало кепкування в соціальних мережах. Деякі з найвідоміших опозиційних діячів країни також приєднались до числа скептиків.

«Наслідки передбачуваного вибуху більше схожі на те, що хтось намагався «налякати кроликів», ніж здійснити замах», — іронізує Асен Василєв, співзасновник антикорупційної партії «Продовжуємо зміни».

Гєшев є неоднозначною фігурою в Болгарії. Як генеральний прокурор, він має повноваження порушувати кримінальні справи проти ймовірних злочинців, які, за словами лідерів опозиції, проникли в державу на найвищому рівні. Однак, він цього не робить, тож корумповані чиновники, ймовірно, влаштували цей напад, щоб запобігти закликам притягнути його до відповідальності.

«Цей спланований замах має на меті зірвати радикальну реформу прокуратури через героїзацію жертви», — вважає Атанас Атанасов, співголова партії «Демократична Болгарія», додавши, що є «явні докази інсценування».

Іліан Василєв, колишній посол у Москві, порівняв цей інцидент з російською кампанією дезінформації та сказав, що це може передвіщати репресії.

«Гєшев використовував підручник Кремля у створенні кризового піару для виправдання агресії», – сказав він.

У четвер Європол заявив, що запропонував приєднатися до розслідування.

Міністерство внутрішніх справ Болгарії відмовилося від коментарів.

28 квітня генпрокурор Болгарії Гєшев перебував із робочим візитом у Києві, де підписав із Генпрокурором України Андрієм Костіним меморандум про співробітництво, а також вони обговорили допомогу Болгарії у розслідуванні військових злочинів Росії на території України.