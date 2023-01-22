У Офісі генпрокурора не сумніваються у причетності Ірану до постачання дронів Росії

У українських органів прокуратури й слідства взагалі не сумніваються в тому, що юридичні і фізичні особи Ірану беруть участь у виробництві та постачання безпілотників військам РФ з метою їх використання для ударів по території нашої держави. Про це сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов у ефірі телемарафону, заперечивши попередню заяву співробітника ОГП.

За його словами, причетність Тегерану до війни доводять як оперативні дані, так і розвідувальні – від України та міжнародних партнерів.

"Ми будемо доводити винуватість цих посадових осіб, фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в причетності цих осіб до цих злочинів. З цією метою проводяться зараз сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені", – уточнив Бєлоусов.