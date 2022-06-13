От рук роSSийских захватчиков погибли или получили ранения более 815 украинских детей

С начала полномасштабного вторжения РоSSии от рук захватчиков пострадали более 815 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. В ОГП напомнили, что эта цифра не окончательная, ведь идет работа по установлению числа пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

«По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 288 детей погибли и более 527 ранены», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 218;

Харьковской области – 166;

Киевской области – 116;

Черниговской области – 68;

Луганской области – 54;

Херсонской области – 52;

Николаевской области – 48;

Запорожской области – 30;

Сумской области – 17.

В частности, в ОГП сообщили, что 12 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов Лисичанска в Луганской области погиб 6-летний мальчик. Днем ранее 12-летняя девочка получила ранения из-за того, что захватнические войска РФ обстреляли город Чортков Тернопольской области.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя травмы получил 8-летний мальчик. Кроме того, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.