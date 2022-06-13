От рук роSSийских захватчиков погибли или получили ранения более 815 украинских детей
Больше всего маленьких украинцев пострадали в Донецкой области, информирует
С начала полномасштабного вторжения РоSSии от рук захватчиков пострадали более 815 украинских детей,
«По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 288 детей погибли и более 527 ранены», – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 218;
- Харьковской области – 166;
- Киевской области – 116;
- Черниговской области – 68;
- Луганской области – 54;
- Херсонской области – 52;
- Николаевской области – 48;
- Запорожской области – 30;
- Сумской области – 17.
В частности, в ОГП сообщили, что 12 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов Лисичанска в Луганской области погиб 6-летний мальчик. Днем ранее 12-летняя девочка получила ранения из-за того, что захватнические войска РФ обстреляли город Чортков Тернопольской области.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя травмы получил 8-летний мальчик. Кроме того, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.
«Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью», – добавили в ОГП.