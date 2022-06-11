Разрешение на выезд мужчин за границу: Зеленский принял новое решение и дал поручение Кабмину

Разрешение на выезд мужчин за границу: Зеленский принял новое решение и дал поручение Кабмину

Президент уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в петиции.

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев". Ответ главы государства появился под самой петицией, которая набрала более 27 тысяч подписей.

Как пояснил президент, украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать пределы государства. Но сейчас в стране введено военное положение, которое является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет лишь по завершении действия военного положения в нашем государстве.

Также Зеленский ответил на вопрос приоритета призыва добровольцев, отметив, что за это отвечает Кабинет Министров.

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о доработке предложений, которые озвучил автор петиции. При этом особое внимание нужно уделить соблюдению конституционных прав украинцев, а также предотвращению и выявлению коррупции.

Зеленский пообещал позже сообщить о результатах рассмотрения вопросов, поднятых в петиции.

Владимир Зеленский


Тарас Галушко, politeka.net





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