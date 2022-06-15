ВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской области

Украинские военнослужащие уничтожили вражеский склад боеприпасов и центр ремонта боевой техники РФ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона FreeДом .

По его словам, ВСУ очень точечно и целенаправленно ударили по объекту, располагавшемуся в одном из промышленных районов города, в полдень 14 июня.

После попадания украинских защитников по роSSийскому складу снаряды там детонировали до позднего вечера.

Хлань отметил, что наши войска уже вторую неделю достигают тактических успехов в Херсонской области, постепенно выбивая оккупантов вдоль всей линии фронта — как на Николаевском, так и на Криворожском направлениях.

По мнению советника главы ОВА, эти успехи должны превратиться в контрнаступление ВСУ.