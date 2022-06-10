Оккупанты снова ударили по Днепру: первые подробности, фото и видео

В ночь на пятницу, 10 июня, около 3:40, в Днепре произошел сильный взрыв. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует Апостроф.

На месте начался сильный пожар, над городом поднялись клубы густого черного дыма. Как пишут очевидцы, "прилета" не было, причина возгорания - падение обломков.

Однако взрывная волна была большой силы - у многих повылетали окна вместе с рамами, также сработала сигнализация в автомобилях.

Как рассказывал "Апостроф", 3 июня в одном из районов Днепра прогремели мощные взрывы и произошло сильное задымление. При этом сигнала тревоги в городе не было.


Лена Руденко, Апостроф





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