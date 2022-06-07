В Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе абоненты роSSийского мобильного оператора Феникс начали получать сообщения от так называемого «минюста «ДНР», с помощью которых боевики квазиформирования вербуют рабочих в фильтрационные лагеря. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Абоненты оккупационного мобильного оператора Феникс в Мариуполе в последние дни получают такую рассылку от так называемого «минюста «ДНР». Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря. РоSSияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличия застенков для украинцев», – сообщил Андрющенко.

Он добавил, что нехватка кадров связана с расконсервацией прежних мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий.