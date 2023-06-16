Парламент Білорусі вирішив дозволити судити померлих людей

Поправки до Кримінального кодексу республіки стосуються десяти статей.

Нижня палата парламенту Білорусі (Палата представників) прийняла в двох читаннях зміни до Кримінально-процесуального кодексу республіки, які передбачають можливість проведення суду над померлими. Проєкт схвалили й у верхній палаті парламенту (Раді Республіки), про що свідчить інформація з правового інтернет-порталу Білорусі, інформує ZN.ua .

Згідно з текстом документу, білоруські органи зможуть відкривати кримінальні справи проти померлих через злочини вчинені за десятьма статтями, пов’язаними з війною, тероризмом та можливими наслідками бойових дій:

підготовка чи ведення агресивної війни;

акт міжнародного тероризму;

геноцид;

злочини проти безпеки людства;

виробництво, накопичення чи розповсюдження заборонених засобів ведення війни;

екоцид;

застосування зброї масового ураження;

порушення законів та звичаїв війни;

злочинні порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів;

бездіяльність чи віддання злочинного наказу під час збройного конфлікту.

У білоруських ЗМІ зазначають, що раніше ці статті не мали строків давності, але під суд відправляли лише живих людей. Тепер справи можуть дозволити відкривати проти громадян, померлих і в минулих століттях. Якщо закон потім підпише президент Аляксандр Лукашенка, то під час розгляду справ проти мертвих підсудним надаватимуть адвоката, від якого не можна відмовитися родичам фігуранта. Останніх органам потрібно буде відшукати.