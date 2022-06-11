РФ пытается перехватить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск – ISW

РоSSийские войска продолжают усилия по перехвату контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы. Об этом сообщает в последней сводке Институт исследования войны (ISW).

Вчера, 10 июня, пытаясь отрезать эту трассу, роSSийские войска нанесли наземные, воздушные и артиллерийские обстрелы к востоку от Бахмута. Генштаб в то же время, что оккупанты совершают наземный штурм населенных пунктов Нирково, Николаевка, Нагорное и Берестово (все они расположены к востоку от Бахмута вдоль трассы Т1302) и продвигаются на линию Воздвиженка-Роты.

Со своей стороны председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, характеризуя ситуацию на фронте в регионе, отметил, что украинские войска контролируют «Азот Промышленный» и зоны вокруг трассы Т1302.

РоSSияне также продолжают наземные штурмы в пределах Северодонецка, но по состоянию на 10 июня обеспечить полный контроль над городом им не удалось.