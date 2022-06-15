Питер Залмаев: россия пытается вести себя как чуть ли не вторая половина полярного мира

Питер Залмаев: россия пытается вести себя как чуть ли не вторая половина полярного мира

Американский политолог украинского происхождения Питер Залмаев рассказал, зачем путину территориальные завоевания и как бы действовал Трамп сегодня не месте Байдена.

Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

Как говорит гость программы, россия мыслит в духе 19 века и это видно по ее действиях, ведь она считает, что сила страны выражается не в ее технологиях, возможности привлекать квалифицированных работников и т.д., а в территории.

«11 временных поясов, 6-ая часть суши земли, им нужна земелька, еще немножко. Им действительно нужна только земелька, ту землю, которую они забирают, они действительно сравнивают с землей: Мариуполя уже нет, Рубежного нет», - подчеркивает Питер Залмаев.

Также он замечает, что есть политологи, которые критикуют Байдена и считают Трампа спасением, но при этом не любят путина. У эксперта это вызывает диссонанс.

«Путин и Трамп – суть одного и того же явления, это разрушение институций, разрушение международных соглашений, стандартов поведения, это и ведет к Буче, это ведет к Мариуполю», - утверждает политолог.

По его мнению, если бы выборы выиграл не Байден, а Трамп, то ситуация была бы намного хуже. В частности, рассуждает он, Трамп бы ехал на встречу с Путиным и договаривался, он бы мог признать юрисдикцию россии над Крымом.

«россия пытается вести себя как чуть ли не вторая половина полярного мира, ну или по крайней мере в союзничестве с Китаем. И поэтому такой вот диссонанс происходит, россия уже не может тянуть то, на что она претендует. Советского Союза уже нет, воссоздать его все равно не получится. Вопрос в том, как долго будет происходить распад этот и как кроваво он скажется на Украине, потому что потенциала портить нам жизнь еще очень много на самом деле», - рассуждает Питер Залмаев.


user, politeka.net





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