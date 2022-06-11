Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»

РоSSияне продолжают блокировать судоходство в Черноморской операционной зоне и удерживают на своих кораблях около 40 крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

По информации украинских защитников, на данный момент в Черном море находятся 6 роSSийских кораблей и 2 подводные лодки врага.

«В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины. На четырех надводных кораблях и двух подлодках – 40 крылатых ракет типа «Калибр». Рядом с ними – два больших десантных корабля», – говорится в сообщении.