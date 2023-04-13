Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено – Резніков
Глава Міноборони додав, що півострів буде деокуповано.
Міністр оборони України Олексій Резніков на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті заявив, що для безпеки Чорноморського регіон Україна «має деокупувати Крим і зробить це». Про це
"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено, і він буде звільнений. Він знову повернеться в українську родину, як це відбулося у 1991 році. Крим – це Україна", – зазначив очільник українського Міноборони
Резніков підкреслив, що Україна "зробить все" для звільнення Криму, і після деокупації "вже можна буде гарантувати повномасштабну безпекову ситуацію у Чорному морі, разом з країнами-партнерами".
"Тому потрібно це вже робити і готуватися. І ми готові ділитися нашим досвідом та знаннями, тому що Республіка Молдова потерпає від гібридної атаки Росії вже багато десятків років, у тому числі з тимчасовою окупацією частини Молдови, з гібридними провокаціями, інформаційними вкиданнями, з газовим та електричним шантажем. І ми бажаємо їм перемог в цьому, разом з нами", – сказав він
Міністр оборони також додав, що за результатами зустрічі було підписано тристоронній меморандум "про продовження нашої плідної співпраці", а також було домовлено про технічні елементи взаємодії.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в першу річницю затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" заявляв, що коли наша країна переможе у війні, а це неодмінно станеться, то місце, де корабель пішов на дно, стане локацією для дайверів.