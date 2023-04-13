Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено – Резніков

Глава Міноборони додав, що півострів буде деокуповано.

Міністр оборони України Олексій Резніков на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті заявив, що для безпеки Чорноморського регіон Україна «має деокупувати Крим і зробить це». Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено – Резніков
© Олексій Рєзніков/facebook

"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено, і він буде звільнений. Він знову повернеться в українську родину, як це відбулося у 1991 році. Крим – це Україна", – зазначив очільник українського Міноборони

Резніков підкреслив, що Україна "зробить все" для звільнення Криму, і після деокупації "вже можна буде гарантувати повномасштабну безпекову ситуацію у Чорному морі, разом з країнами-партнерами".

"Тому потрібно це вже робити і готуватися. І ми готові ділитися нашим досвідом та знаннями, тому що Республіка Молдова потерпає від гібридної атаки Росії вже багато десятків років, у тому числі з тимчасовою окупацією частини Молдови, з гібридними провокаціями, інформаційними вкиданнями, з газовим та електричним шантажем. І ми бажаємо їм перемог в цьому, разом з нами", – сказав він

Міністр оборони також додав, що за результатами зустрічі було підписано тристоронній меморандум "про продовження нашої плідної співпраці", а також було домовлено про технічні елементи взаємодії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в першу річницю затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" заявляв, що коли наша країна переможе у війні, а це неодмінно станеться, то місце, де корабель пішов на дно, стане локацією для дайверів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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