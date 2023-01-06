Мобілізація в Україні: як морякам стати на військовий облік

В Україні змінилися правили військового обліку.

Мобілізація в Україні: як морякам стати на військовий облік
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Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Кабмін ухвалив поставу №?1487. Документом встановлюється Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як має проходити військовий облік моряків

Відповідно до нового Порядку, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти із числа плаваючого складу морського і річкового транспорту беруться на військовий облік у портах приписки суден або в населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що обслуговують судна.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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