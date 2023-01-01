Північна Корея вкотре запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Кім Чен Ин продовжує грати на нервах Південної Кореї та Японії, інформує ZN.ua.

Північна Корея вкотре запустила балістичну ракету у бік Японського моря
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Північна Корея в неділю, 1 січня, за сеульським часом запустила першу 2023 року балістичну ракету у бік Японського моря. Про це повідомляє агентство Yonhap News із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

В даний час південнокорейське командування проводить аналіз щодо швидкості, дальності та висоти польоту північнокорейської ракети.

Журналісти Yonhap News висловили припущення, що офіційний Пхеньян таким чином відреагував на випробування, проведене напередодні Сеулом твердопаливного ракета-носія.

За 2022 КНДР було запущено близько 70 ракет.

31 грудня, за даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у суботу Північна Корея запустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності з полігону на південь від Пхеньяну, що стало останньою подією за рік безпрецедентних випробувань зброї.

Напередодні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні правлячої Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї та загострення напруги.

За матеріалами: Yonhap News /

Ірина Желдак, ZN.ua





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