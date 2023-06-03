"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23

Участь беруть понад 30 військових кораблів альянсу.

Найбільші цього року військово-морські навчання в Балтійському морі Baltops 23 почалися 3 червня в Таллінні, згідно з анонсом Сил оборони Естонії.

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Серед учасників навчань – понад 30 військових кораблів НАТО та майже 3,700 моряків зі США , Швеції, Польщі, Голландії, Італії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Данії, Іспанії, Литви, Латвії, Фінляндії та Норвегії. Найбільший корабель-учасник – USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флоту США .

Кораблі, що прибули до Таллінна, вийдуть з портів на спільні навчання в естонських водах 4 червня, самі тренування почнуться 5 червня.

"Цього року Baltops - історична подія для нас, тому що ніколи ще на території Естонії не було такої одночасної присутності військово-морських сил НАТО. Baltops 23 демонструє відданість союзників обороні Естонії і всього регіону Балтійського моря і доводить, що навчання в наших водах мають вирішальне значення для цієї оборони", - сказав командувач ВМС Естонії коммодор Юрі Саска.

Навчання Baltops почали проводити щорічно в 1972 році. Організація нинішніх масштабних навчань зайняла три роки.