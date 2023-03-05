Після 15 років дискусій в ООН погодили угоду про захист відкритого моря

30% океану мають стати природоохоронною територією до 2030 року, інформує ZN.ua.

Після 15 років дискусій в ООН погодили угоду про захист відкритого моря
© Фото: Співробітники та волонтери Управління парків і заповідників Ізраїлю / facebook

Країни-члени ООН погодили угоду про захист відкритого моря, після 15 років напружених переговорів та 40 годин дебатів, повідомили в Greenpeace.

Як зазначають в організації, одним із основних питань були межі природоохоронних територій. Згідно з рішенням до 2030 року 30% морів будуть зараховані до охоронних територій, мета яких – зберегти та відновити морську природу. При цьому зараз під захистом перебуває приблизно 10% світового океану.

Також угодою встановлено порядок перевірки господарських проектів, експедицій та іншої діяльності в морях на їх екологічність.

В рамках багаторічної дискусії Китай і Росія наполягали на тому, щоб питання про те, які частини відкритого моря в майбутньому будуть визначені як охоронні зони, ухвалювалось одноголосно. Тоді одна країна могла б блокувати кожне рішення. Однак, згідно з консенсусним рішенням охоронювані території визначатимуть рішення більшості - три чверті держав-членів ООН.

Ще один ключовий конфлікт розгортався навколо потенційно прибуткових результатів досліджень щодо морських генетичних ресурсів. У цьому питанні країни так званого Глобального Півдня боролися насамперед із провідними промислово розвиненими країнами Півночі. Оскільки найбільші економіки, ймовірно, отримають більшу частину очікуваних доходів, був створений механізм компенсаційних виплат біднішим країнам. За інформацією інформаційного агентства dpa, досягнутий компроміс передбачає щорічні одноразові виплати промислово розвиненими країнами.

Тепер угоду мають перекласти на шість офіційних мов ООН та ратифікувати країни-члени організації


Ірина Знась, ZN.ua





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