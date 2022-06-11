На юге ВСУ уничтожили группу вражеского десанта и 11 единиц техники за сутки - ОК «Юг»

В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники продолжают держать оборонные рубежи и наносят существенные потери оккупантам. В частности, за минувшие сутки им удалось уничтожить группу роSSийских десантников и 11 единиц военной техники. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины, наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи», – говорится в сводке.

Также в ОК «Юг» отмечают, что из-за неспособности врага продвинуться сухопутными путями, он прибегает к авиационным ударам. Однако наши военные отвечают россиянам и в воздухе.

«Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиций вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 – по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине», – сообщают военные.

Общие потери оккупантов за минувшие сутки составляют: 39 солдат и, как минимум, 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных автомобиля, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и 2 гаубицы «Мста-Б». Кроме того, усилиями ВСУ уничтожен полевой состав боеприпасов в районе Давыдова Брода.