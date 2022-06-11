На юге ВСУ уничтожили группу вражеского десанта и 11 единиц техники за сутки - ОК «Юг»

Из-за ожесточенного сопротивления ВСУ россияне несут существенные потери, информирует ZN.ua.

На юге ВСУ уничтожили группу вражеского десанта и 11 единиц техники за сутки - ОК «Юг»
© Facebook/Генштаб ВСУ

В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники продолжают держать оборонные рубежи и наносят существенные потери оккупантам. В частности, за минувшие сутки им удалось уничтожить группу роSSийских десантников и 11 единиц военной техники. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины, наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи», – говорится в сводке.

Также в ОК «Юг» отмечают, что из-за неспособности врага продвинуться сухопутными путями, он прибегает к авиационным ударам. Однако наши военные отвечают россиянам и в воздухе.

«Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиций вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 – по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине», – сообщают военные.

Общие потери оккупантов за минувшие сутки составляют: 39 солдат и, как минимум, 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных автомобиля, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и 2 гаубицы «Мста-Б». Кроме того, усилиями ВСУ уничтожен полевой состав боеприпасов в районе Давыдова Брода.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полицияЗа минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция
Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»
Оккупанты уничтожили украинское село, ударив по нему из "Солнцепека": фотоОккупанты уничтожили украинское село, ударив по нему из "Солнцепека": фото
В Донецкой ОВА назвали количество гражданских, погибших за прошедшие сутки от рук оккупантовВ Донецкой ОВА назвали количество гражданских, погибших за прошедшие сутки от рук оккупантов
Угроза ракетных ударов остается высокой: в Черном море РФ держит 40 крылатых ракет — ОК «Юг»Угроза ракетных ударов остается высокой: в Черном море РФ держит 40 крылатых ракет — ОК «Юг»
За минувшие сутки в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли два человека, 15 — раненыЗа минувшие сутки в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли два человека, 15 — ранены
Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»
ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер", выжил только один наемник: "Эпохальное событие"ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер", выжил только один наемник: "Эпохальное событие"
Шестью «Цезарями» ВСУ уничтожили 80 единиц роSSийской техники: даст ли Макрон еще такие САУ?
РоSSийские военные уничтожили один из символов Северодонецка — ГайдайРоSSийские военные уничтожили один из символов Северодонецка — Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости