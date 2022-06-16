С начала войны против Украины РФ потеряла 20-30% своей бронетехники — генерал США

С начала полномасштабной войны против Украины армия РФ потеряла 20-30% бывшей у нее в распоряжении бронетехники, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, сообщает РоSSийская служба Би-би-си.

«Это значительные потери, это огромное количество», - отметил Милли.

По его словам, украинцы столкнулись с численным и огневым преимуществом со стороны врага, но «победу в войне обеспечивают не цифры, а их правильное применение».

Войска РФ прибегают к массовым обстрелам, при этом не обязательно каждый раз получают какой-либо результат в военном плане, заявил Милли.

Украинцы, по словам американского генерала, гораздо лучше используют артиллерию и «очень эффективно проводят маневры и ведут боевые действия».