В Черном море в боевой готовности четыре роSSийских военных десантных корабля – ОК «Юг»

В акватории Черного моря увеличилось количество роSSийских военных десантных кораблей. На сухопутных рубежах юга россияне обстреливают ВСУ с целью сдерживания наступления. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК», – говорится в сообщении ОК «Юг».