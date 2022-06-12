В Черном море в боевой готовности четыре роSSийских военных десантных корабля – ОК «Юг»

Корабельная группировка врага усилилась.

В Черном море в боевой готовности четыре роSSийских военных десантных корабля – ОК «Юг»
© Крым. Реалии

В акватории Черного моря увеличилось количество роSSийских военных десантных кораблей. На сухопутных рубежах юга россияне обстреливают ВСУ с целью сдерживания наступления. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК», – говорится в сообщении ОК «Юг».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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