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2022-06-12
В Черном море в боевой готовности четыре роSSийских военных десантных корабля – ОК «Юг»
Корабельная группировка врага усилилась.
© Крым. Реалии
В акватории Черного моря увеличилось количество роSSийских военных десантных кораблей. На сухопутных рубежах юга россияне обстреливают ВСУ с целью сдерживания наступления. Об этом 12 июня
«Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК», – говорится в сообщении ОК «Юг».
Юлия Лавришин, ZN.ua