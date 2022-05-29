Войска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие

Информация о количестве раненых и последствиях обстрела уточняется, информирует ZN.ua.

Войска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие
© ГСЧС Украины

Войска РФ в воскресенье, 29 мая, снова обстреляли жилой квартал в Николаеве. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, отметил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Сегодня утром роSSийские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил Сенкевич.

Информация о количестве раненых и последствиях обстрела уточняются.


Анна Конюченко, ZN.ua

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