Войска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие

Войска РФ в воскресенье, 29 мая, снова обстреляли жилой квартал в Николаеве. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, отметил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Сегодня утром роSSийские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил Сенкевич.

Информация о количестве раненых и последствиях обстрела уточняются.