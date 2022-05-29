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2022-05-29
Войска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие
Информация о количестве раненых и последствиях обстрела уточняется, информирует
© ГСЧС Украины
Войска РФ в воскресенье, 29 мая, снова обстреляли жилой квартал в Николаеве. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, отметил мэр Николаева Александр Сенкевич в
"Сегодня утром роSSийские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил Сенкевич.
Информация о количестве раненых и последствиях обстрела уточняются.
Анна Конюченко, ZN.ua