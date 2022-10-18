"Продовжують брехати": що приховують про катастрофу російського літака у житловому кварталі, нові фото з місця

Пілоти літака не ризикнули власним життям, аби спробувати відвести несправний літак у море – вони врятувалися самі.

Цей факт, як зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, яскраво характеризує гнилу суть російського офіцерства.

«Російська пропаганда і далі цинічно бреше своїм же громадянам, применшуючи кількість жертв інциденту та заявляючи, буцімто політ літака був тренувальним (насправді він був з повним БК)», - йдеться у повідомленні.

Про те, що пілоти могли врятувати мешканців багатоповерхівки заявив і льотчик-випробувач та полковник запасу української армії Роман Світан.

"Видно, що літак йшов на зліт на малій швидкості. Льотчики могли взагалі нічого не робити, а катапультуватися раніше, і літак упав би за злітним курсом, не доходячи до житлових будинків. Виконати це завдання можна було легко", - запевнив Світан.

Також він переконаний, що літак мав боєкомплект.

«По звуках чути вибухи як мінімум некерованих реактивних снарядів і, швидше за все, були ракети, і якесь бомбове навантаження. Але більше схоже на НУРСи та керовані ракети", - заявив Світан.

Тим часом в Мережі з’явилися нові кадри з місця падіння літака.