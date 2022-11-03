Уламки розлетілися на два квартали: з'явилися подробиці удару по Мелітополю

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів подробиці ранкового вибуху в окупованому Мелітополі 3 листопада. Удару було завдано по штабу окупантів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Федоров уточнив, що потужний вибух пролунав у південній частині міста. За попередніми даними, зруйновано частину захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

"Рахуємо кількість ліквідованих орків", - додав мер Мелітополя.

В ефірі телемарафону Федоров розповів, що вибух пролунав на одній із трьох баз окупантів. У цехах захопленого заводу росіяни ховали військову техніку. Також там розташовувалися співробітники ФСБ.

"Приблизно о 6-й ранку там почалися вибухи. Три верхні поверхи офісної будівлі майже повністю знищені. Ангар, де була основна техніка, це понад 80 одиниць, майже повністю зруйнований. На жаль, це не єдина база, яку використовують рашисти на території нашого міста, і можна сказати, що Мелітополь – це військова база рашистів", – розповів Федоров.