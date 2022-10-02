У Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал та лікарню: фото наслідків

У неділю вранці, 2 жовтня російські війська в черговий раз обстріляли Миколаїв. Під удар потрапив житловий квартал міста, інформує Апостроф.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

За його інформацією, зараз відомо про пошкодження у чотирьох багатоквартирних будинках.

"У 4-поверхівці у двох квартирах на третьому поверсі виникла пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Попередньо поранення отримали семеро людей. Один із снарядів вибухнув на території лікарні. Ударною хвилею та уламками в ній вибиті вікна", - написав градоначальник.

Він також розповів про те, що руйнування зазнали трансформаторна підстанція, електромережі та газопровід. Нині частина будинків залишилася без світла та газу. Ремонтні бригади працюють на місцях та ліквідують наслідки обстрілів.

Як повідомляє місцеве видання Novosti-n, внаслідок чергового обстрілу окупантами у Миколаєві постраждало семеро людей. Там також поділилися знімками наслідків обстрілу:

Нагадаємо, раніше мер міста також розповів про те, що Російські окупанти обстрілюють Миколаїв такими снарядами, щоб вбивати більше людей .



Інна Погрібна, Апостроф





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