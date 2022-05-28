"У нас в прокуратуре столько заявлений!": жены оккупантов "прозрели" и жалуются на поведение русских солдат
Русские страдают от своей собственной армии.
РоSSийские военные начали делать массовые злодеяния даже в своей стране-агрессоре. Об этом сообщает СБУ, представив перехват записи разговора оккупанта на своей
На границе с Украиной регион Белгород, который используется в качестве перебросов оккупантов, значительно увеличилось число изнасилований.
«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», - говорит жена роSSийского оккупанта, которая работает в правоохранительных органах рф.
Женщина пожаловалась, что случаи изнасилования стали более частыми с прибытием роSSийских солдат из других регионов. Она также добавила, что знакомство одной девушки с военными рф закончилось изнасилованием с 15 солдатами.
«Русские страдают от своей собственной армии» - заключают в СБУ.
Мы писали, украинские войска успешно контратаковали в тылу оккупационных сил на границе Херсонской области. Об этом в интервью Марку Фейгину
Бой произошел у Давыдова Брода в сторону Николаева и Кривого Рога. В результате атаки ВСУ был сбит роSSийский Су-35.