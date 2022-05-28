Зеленский и Джонсон обсудили усиление поддержки Украины и поставки топлива

Зеленский и Джонсон обсудили усиление поддержки Украины и поставки топлива
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудили усиление оборонной поддержки Украины, активизацию работы над гарантиями безопасности, поставки топлива, а также предотвращение продовольственного кризиса.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты", — твитнул Зеленский в субботу.

У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з @BorisJohnson. Говорили про посилення оборонної підтримки ??, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти ??.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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