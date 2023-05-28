У ПАР створили комісію, яка розслідуватиме можливі поставки зброї до РФ

Лідер країни ухвалив відповідне рішення.

Після заяв посла США у ПАР, про те, що російський корабель завантажив зброю в Південній Африці, можливо, "порушивши оголошений нейтралітет Преторії в українському конфлікті", президент країни Сиріл Рамафоса виявив намір створити комісію, яка б розслідувала це питання. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

У ПАР створили комісію, яка розслідуватиме можливі поставки зброї до РФ
© Сиріл Рамафоса / Twitter

"Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", - зазначається у заяві

Раніше ЗМІ повідомляли, що шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів з Росією, навіть якщо російські війська залишатимуться на її території.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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