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2023-05-28
У ПАР створили комісію, яка розслідуватиме можливі поставки зброї до РФ
Лідер країни ухвалив відповідне рішення.
Після заяв посла США у ПАР, про те, що російський корабель завантажив зброю в Південній Африці, можливо, "порушивши оголошений нейтралітет Преторії в українському конфлікті", президент країни Сиріл Рамафоса виявив намір створити комісію, яка б розслідувала це питання. Про це
© Сиріл Рамафоса / Twitter
"Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", - зазначається у заяві
Раніше ЗМІ повідомляли, що шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів з Росією, навіть якщо російські війська залишатимуться на її території.
Михайло Яровенко, ZN.ua