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2022-05-28
Есть "круглая" цифра мертвых оккупантов: сводка Генштаба по потерям врага
Общие безвозвратные боевые потери роSSийских оккупантов с 24 февраля по 28 мая ориентировочно составили 30 тысяч "штыков".
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует
На 93-й день боевых действий уничтожены и ликвидированы:
- личного состава – около 30 000 (+250) человек,
- танков ? 1330 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ? 3258 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
- РСЗО - 203 (+2) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
- крылатые ракеты - 116 (+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
- специальная техника – 48 (+1).
По информации Генерального штаба, наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.
Инна Погрибная, Апостроф