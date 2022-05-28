Есть "круглая" цифра мертвых оккупантов: сводка Генштаба по потерям врага

Общие безвозвратные боевые потери роSSийских оккупантов с 24 февраля по 28 мая ориентировочно составили 30 тысяч "штыков".

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

На 93-й день боевых действий уничтожены и ликвидированы:

  • личного состава – около 30 000 (+250) человек,
  • танков ? 1330 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3258 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
  • РСЗО - 203 (+2) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+1) ед,
  • вертолетов – 174 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
  • крылатые ракеты - 116 (+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
  • специальная техника – 48 (+1).

По информации Генерального штаба, наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.


Инна Погрибная, Апостроф

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