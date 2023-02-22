У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України

Буданов не сумнівається в можливості Кремля зібрати на війну ще пів мільйона новоспечений військових, інформує ZN.ua.

У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
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Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в рамках першої хвилі мобілізації РФ зібрала для відправки на фронт понад 316 тисяч громадян. Під час інтерв'ю Forbes він зауважив, що майже всіх з них в зону бойових дій кинули без підготовки.

"Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна, - коментує ситуацію Буданов. - ...Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт".

Глава розвідки не сумнівається в можливості Москви зібрати на війну ще пів мільйона мобілізованих, позаяк населення РФ - понад 100 млн.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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