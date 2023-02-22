У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
Буданов не сумнівається в можливості Кремля зібрати на війну ще пів мільйона новоспечений військових, інформує
Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в рамках першої хвилі мобілізації РФ зібрала для відправки на фронт понад 316 тисяч громадян. Під час інтерв'ю
"Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна, - коментує ситуацію Буданов. - ...Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт".
Глава розвідки не сумнівається в можливості Москви зібрати на війну ще пів мільйона мобілізованих, позаяк населення РФ - понад 100 млн.