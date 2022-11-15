Цифра некругла, але гарна: свіже зведення втрат окупантів в Україні

Йде 265-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 82 080 військовослужбовців РФ. Лише минулої доби ліквідовано 710 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 861 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 773 (+25) од.,
  • артилерійських систем – 1 850 (+11) од.,
  • РСЗВ – 393 (+0) од.,
  • засобів ППО ? 208 (+2) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2),
  • крилатих ракет ? 399 (+0),
  • кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од.,
  • спеціальної техніки – 160 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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