Цифра некругла, але гарна: свіже зведення втрат окупантів в Україні

Йде 265-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 82 080 військовослужбовців РФ . Лише минулої доби ліквідовано 710 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,

танків ? 2 861 (+13) од.,

бойових броньованих машин ? 5 773 (+25) од.,

артилерійських систем – 1 850 (+11) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО ? 208 (+2) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

гелікоптерів – 261 (+0) од.,