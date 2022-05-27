Оппозиционер Дмитрий Саввин заявил, что катастрофа путинского режима неизбежна

Оппозиционер Дмитрий Саввин заявил, что катастрофа путинского режима неизбежна

Главная задача роSSийской оппозиции сейчас – создать все условия, чтобы подготовить смену нынешней власти. Иначе в будущем вырастет очередной путин.

Об этом в интервью Питеру Залмаеву и Виктору Жиху в эфире «Утро Февраля» сказал роSSийский оппозиционер, писатель Дмитрий Саввин.

По его словам, катастрофа путинского режима неизбежна.

«К сожалению в россии нет альтернативной элиты. В эмиграции нет достаточного количества объединенной оппозиции. Поэтому, вопрос будет заключаться в следующем – что на этом трагическом витке катастрофы, неизбежной в любом случае, вне зависимости от того, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы, что сможет сделать наша интеллигенция и найдется ли достаточное количество интеллектуальных образованных людей, которые смогут привнести новую модель политической культуры», - заявил он.


user, politeka.net

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