Вот последние два дня наблюдаю радостные фотоотчеты от многочисленной группы счастливых военных туристов из Украины - народных депутатов, чиновников государственной и местной власти на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Киева , а народные Цинизм ситуации в том, что на так называемом «УКРАИНСКОМ ЗАВТРАКЕ», который состоялся в Швейцарии, Президент Украины выступает с, а народные депутаты , главы областных администраций, городские головы и члены правительства и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.