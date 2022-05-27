Николай Томенко: В Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры
Вот последние два дня наблюдаю радостные фотоотчеты от многочисленной группы счастливых военных туристов из Украины - народных депутатов, чиновников государственной и местной власти на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
У меня вопрос:
- а кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?
- и какова реальная польза от чиновничества, которое откомандировали в, недешевую для бюджета воюющей страны, Швейцарию?
Самое циничное, что в Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, которые до сих пор держат свои деньги либо в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами восстановления Украины!
Напомню, что сейчас большинство работников образования, культуры, здравоохранения... получит 2/3 своей зарплаты или находится в вынужденных отпусках, потому что война!
А чиновники спокойно оформляют заграничные командировки, выдающихся депутатов, включая почти запрещенной партией кума Путина, выпускают за границу, чтобы отдохнули со своими семьями...,когда остальных мужчин выезд за границу запрещен?!
У нас точно правовой режим ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ для ВСЕХ или только для НАРОДА?
А правильно, справедливо и по-государственному было бы инициировать и проводить ВСЕМИРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ по ВОССТАНОВЛЕНИЮ УКРАИНЫ в ИРПЕНЕ, ЧЕРНИГОВЕ, БУЧЕ, ХАРЬКОВЕ, ДНЕПРЕ, КРЕМЕНЧУГЕ, ЗАПОРОЖЬЕ…