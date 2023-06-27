Шмигаль про контрнаступ: "Ми цінуємо кожне життя наших військових. Це забере час"

Глава уряду закликав українців "бути терплячими".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на пресконференції у Лондоні, коментуючи контрнаступ українських Збройних сил, закликав українців набратися терпіння, адже командування в першу чергу береже життя військових. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

«Ми маємо всі розуміти, що для нас важливе кожне життя. Ми не будемо вести наших людей під обстріли, як робить це російська армія, яка не рахувала і не рахує життя людей. Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати», – зазначив очільник українського уряду.

Шмигаль також сказав, що з цього приводу має оптимістичний настрій. За його словами, попри труднощі українська армія поступово рухається, упродовж двох останніх тижнів захисники звільнили 8 населених пунктів, загалом звільнено понад 113 кв. км територій.

«Ми просунулися уперед на 7 км території», – додав він.