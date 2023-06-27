Шмигаль про контрнаступ: "Ми цінуємо кожне життя наших військових. Це забере час"

Глава уряду закликав українців "бути терплячими".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на пресконференції у Лондоні, коментуючи контрнаступ українських Збройних сил, закликав українців набратися терпіння, адже командування в першу чергу береже життя військових. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

«Ми маємо всі розуміти, що для нас важливе кожне життя. Ми не будемо вести наших людей під обстріли, як робить це російська армія, яка не рахувала і не рахує життя людей. Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати», – зазначив очільник українського уряду.

Шмигаль також сказав, що з цього приводу має оптимістичний настрій. За його словами, попри труднощі українська армія поступово рухається, упродовж двох останніх тижнів захисники звільнили 8 населених пунктів, загалом звільнено понад 113 кв. км територій.

«Ми просунулися уперед на 7 км території», – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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