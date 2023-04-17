Омбудсмен: До 86% наших військовополонених застосовували тортури

Їх посилюють, коли в інформпростір потрапляє інформація про види знущань, які застосовують щодо захисників. Тому цього не варто розповідати.

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Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Україні вже вдалося повернути з російського полону 2 235 наших громадян. Уповноважений ВР з питань людини Дмитро Лубінець зазначає, що про катування зі сторони росіян повідомили 86% військовополонених, яких вже визволили. Про це він розповів під час інтерв'ю УП.

Лубінець не став розповідати про те, які саме види тортур застосовують окупанти, інформує ZN.ua .

"Кожного разу, коли посадовці поширюють такі дані, росіяни лише посилюють катування", - розповів він.

Омбудсмен зауважив, що всі випадки жорстокого поводження з українськими військовополоненими ретельно фіксуються, але в інфопростір з метою уникнення шкоди для захисників "потрапляють лише загальні речі".