Омбудсмен: До 86% наших військовополонених застосовували тортури

Їх посилюють, коли в інформпростір потрапляє інформація про види знущань, які застосовують щодо захисників. Тому цього не варто розповідати.

Омбудсмен: До 86% наших військовополонених застосовували тортури
© Андрій Єрмак / Facebook

Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Україні вже вдалося повернути з російського полону 2 235 наших громадян. Уповноважений ВР з питань людини Дмитро Лубінець зазначає, що про катування зі сторони росіян повідомили 86% військовополонених, яких вже визволили. Про це він розповів під час інтерв'ю УП.

Лубінець не став розповідати про те, які саме види тортур застосовують окупанти, інформує ZN.ua.

"Кожного разу, коли посадовці поширюють такі дані, росіяни лише посилюють катування", - розповів він.

Омбудсмен зауважив, що всі випадки жорстокого поводження з українськими військовополоненими ретельно фіксуються, але в інфопростір з метою уникнення шкоди для захисників "потрапляють лише загальні речі".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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