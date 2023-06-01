Через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – Лубінець

Білорусь фактично є співучасником воєнних злочинів.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська влада має підтвердження того, що через територію Білорусі за участю місцевої влади відбувалася незаконне переміщення українських військовополонених та дітей. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", – зазначив Лубінець.