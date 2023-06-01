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2023-06-01
Через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – Лубінець
Білорусь фактично є співучасником воєнних злочинів.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська влада має підтвердження того, що через територію Білорусі за участю місцевої влади відбувалася незаконне переміщення українських військовополонених та дітей. Про це
© Facebook/Дмитро Лубінець
"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", – зазначив Лубінець.
Михайло Яровенко, ZN.ua