Угорщина порушує міжнародне право у поводженні з військовополоненими — омбудсмен

Будапешт не мав права здійснювати жодних кроків без узгодження із Україною.

Угорщина порушує міжнародне право у поводженні з українськими військовополоненими, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону, інформує ZN.ua .

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«Ми трактуємо дії Угорщини, як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони не мали жодних повноважень вести бодай якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони», — наголосив омбудсмен.

Він додав, що єдиним органом, який має повноваження порушувати питання звільнення та обміну наших військовополонених, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Звернення угорської сторони до України з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, що вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було», — підкреслив Лубінець.

Як повідомили в МЗС України, їм вдалося вивезти з Угорщини трьох з 11 українських військовополонених, яких нібито передала угорській стороні Російська православна церква.

Про «передачу» 11 українських полонених Угорщині 8 червня заявила Російська православна церква. Угорський віцепрем’єр Жолта Шем’єн заявив, що «все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою». У МЗС України заявили, що український уряд не був проінформований про перемовини між угорською та російською сторонами та наголосили на неприпустимості проведення таких переговорів за спиною України.

19 червня речник МЗС України Ніколенко поставив під сумнів «гуманітарні мотиви» Угорщини щодо українських воїнів, заявивши, що Будапешт утримує їх в ізоляції та відмовляє у встановленні контакту з посольством України.