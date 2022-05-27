Воин-предприниматель обратился к Зеленскому из-за заявления Гетманцева: "Мы не гуси. Мы украинцы”

Воин-предприниматель обратился к Зеленскому из-за заявления Гетманцева: "Мы не гуси. Мы украинцы”

Председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за заявлений и экономической и налоговой политики, которую проводит Даниил Гетманцев

Обращение Сергей Позняк опубликовал на своей странице в Youtube.

"Уважаемый Владимир Александрович! Меня зовут Сергей Позняк. Я председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда FinStream. Я предприниматель. Я председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО. И я болею за страну. Предприниматели с первых дней войны поддерживают все силы обороны, волонтеров. Много кто воюет с врагом на фронте, так же как и я. Кроме того, вы определили для нас еще один фронт - экономический и восстановления Украины",- говорит Сергей Позняк.

По его словам, многие из его друзей предпринимателей несмотря на свой огромный патриотизм не верят в будущее экономики Украины из - за действий представителя команды власти-господина Гетманцева.

"И 22 мая инициативная группа предпринимателей собрала целых 15 тысяч подписей за отставку председателя налогового комитета господина Гетманцева и Национального совета восстановления Украины. Мы считаем, что именно он виноват в отсутствии роста нашей экономики до полномасштабной войны и неспособности обеспечить ее функционирование и по настоящее время. 23 мая 2022 года господин Гетманцев вновь унизительно назвал бизнесменов гусаками, которых нужно ощипывать, а нашу инициативу по изменениям экономической политики проплаченной.",- говорит он.

Сергей Позняк также рассказал о том, как самоотверженно воюют украинцы.

"Вчера мы в группе прошли 20 км с тяжелым противотанковым вооружением в тылу у врага. Кого господин Гетманцев собирается общипывать? Этих людей, которые проявляют героизм и мужество на всех фронтах? Мы признаем такое поведение высшего должностного лица просто недопустимым. Мы не гуси. Мы украинцы. Пусть еще попробует кого пощипать.",- говорит он.

Сергей Позняк от имени своих собратьев-предпринимателей призвал президента Владимира Зеленского изменить экономический курс Украины.

"Благосостояние украинцев-это либеральная экономика, которая возможна даже и при условии милитаризации. Требую проведения либеральных экономических реформ, позволяющих бизнесу и экономике развиваться. Проведение обещанной вами налоговой реформы. Сократить бюрократический аппарат и расходы на него, тотальной дерегуляции, приватизации, уменьшения доли государства в экономике. Сильная экономика это сильная армия и безопасность государства!",- говорит Позняк.

"Господин президент, поскольку господин Гетманцев является членом вашей команды и вы лично представляли его избирателям, требуем от вас немедленного его устранения со всех должностей, лишения его кандидата депутата, потому что это вредит будущему Украины, и убивает доверие к вам. Просим предпринимателей, активистов, волонтеров, бизнес-ассоциации подписываться под открытым письмом об отстранении Гетманцева от экономической политики. А еще лучше, чтобы его отправили на фронт и он увидел, кого он здесь собирается общипывать. Слава Украине!",- подытожил Сергей Позняк.


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