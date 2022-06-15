Макрон считает, что Зеленскому придется договариваться с Путиным
Учитывая, что президент Украины не отказывался от переговоров, в заявлении французского лидера стоит обратить внимание именно на формулировку, информирует
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит продолжить контакты с Россией, также он будет вынужден договариваться с диктатором Владимиром Путиным. Его выступление транслировал телеканал
"В какой-то момент нам придется договариваться. Президенту Украины Зеленскому придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом переговоров", - отметил Макрон.
Следует отметить, что президент Зеленский и сам неоднократно говорил, что он не отказывается от переговоров и понимает, что любая война заканчивается именно ими.