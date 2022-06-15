Макрон считает, что Зеленскому придется договариваться с Путиным

Учитывая, что президент Украины не отказывался от переговоров, в заявлении французского лидера стоит обратить внимание именно на формулировку, информирует ZN.ua.

Макрон считает, что Зеленскому придется договариваться с Путиным
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит продолжить контакты с Россией, также он будет вынужден договариваться с диктатором Владимиром Путиным. Его выступление транслировал телеканал BFMTV.

"В какой-то момент нам придется договариваться. Президенту Украины Зеленскому придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом переговоров", - отметил Макрон.

Следует отметить, что президент Зеленский и сам неоднократно говорил, что он не отказывается от переговоров и понимает, что любая война заканчивается именно ими.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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