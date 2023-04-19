Журналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонерку

У Гетманцева виявилися й інші талановиті родичі-підприємці. Зокрема, 90-річна двоюрідна бабуся.

Журналісти BIHUS Info опублікували масштабне розслідування про Данила Гетманцева - голову податкового комітету ВР, який є не дуже популярною серед українців персоною і часто дратує бізнес своїми висловлюваннями на кшалт того, що підприємці - це "гусаки, яких потрібно обскубувати". Розслідування знайшло у сім'ї Гетманцева бізнес в Криму, який всі 9 років наповнює бюджет РФ , та маму-мільйонерку, інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Сюжет-розслідування про Данила Гетманцева - народного депутата та голову Комітету з податкової та митної політики, можна переглянути на Youtube .

У сюжеті, зокрема, згадуються родичі Гетманцева, наприклад, його мама, Олена Гетманцева. Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019 році, Гетманцев вніс маму в декларацію. А разом з мамою й її бізнес, нерухомість, автомобілі.

Тепер журналісти виявили, що у Гетманцева, вірніше його матері Олени Гетманцевої, окрім туристичного бізнесу (вона засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG), є також компанія в Криму, "невеличке приміщення на 160 квадратних метрів".

Побічно журналісти також звертають увагу на той факт, що компанія TPG - потрапила у декларацію народного депутата. Водночас кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD, яка своєю чергу належить матері Гетманцева, у декларації "забули".

За данними розслідування, у 2016 році в російському реєстрі з'явиляються клони готельного бізнесу в Криму зі схожими назвами. У двох таких компаніях міноритарну долю мав Гетманцев. Цей бізнес визнав юрисдикцію Росії та почав платити податки країні-терористці.

Щоправда, Гетманцев сьогодні каже, що вперше про це чує.

Крім того, один з російських клонів, що дублював український бізнес в Криму, стосувався компанії, яка займається орендою та належить матері народного депутата - Олени Гетманцевої. У розслідуванні йдеться про компанію "Нью проперті плюс", яка з'явилася в російських реєстрах в 2016 році, зареєстрована за тією ж адресою та з тими ж видами діяльності, що і компанія Гетманцевої.

Клон досі спокійно працює в Криму, сплачуючи податки у РФ . Щоправда, зараз він записаний на такого собі Дмитра Махаринського. Але даний персонаж також не є чужим Данилу Гетманцеву, адже колись він був парнером Гетманцева по юридичному бізнесу.

За словами Гетманцева, він не знає, що з компанією, але запевнив, що мати точно жодним чином не користується тією власністю.

"Нема відомостей, що відбувається з цим приміщенням. Вона точно не здійснює жодної діяльності в АРК. І приміщення вона це не продавала та не відчужувала, комусь в оренду не передавала",— зазначив у інтерв'ю BIHUS Info Гетманцев.

Проте журналісти знайшли зв'язок між цією компанією та кіпрським "гаманцем" матері Гетманцева - компанією "Dunkley Marketing LTD". Тож, за словами розслідувачів, або хтось усі ці роки користувався "офшоркою", що належить матері Гетманцева, або найбільш логічний варіант, що саме Гетманева нею і користувалася до останнього часу.

У розслідуванні також йдеться про корупційні схеми “Укравтодору” часів Януковича та зв’язки його очільника Володимира Демішкана з Гетманцевим. Також, розслідувачи розповіли як Гетманцев представляв інтереси Демішкана .

У цій частині сюжету засвітилася директорка двох британських фірм – майже 90-річна Валентина Лупандіна. На повірку дуже літня бізнес-вумен виявилася двоюрідною бабусею Гетманцева.



До речі, зранку 18 квітня, після публікації розслідування, Гетманцев сказав, що за ніч отримав більш ніж 100 повідомлень зі словами підтримки. За словами Гетманцева, про нього з'являється "шквал замовних матеріалів", але разом з тим він попросив не звинувачувати журналістів Bihus.info, завивши, що вони роблять свою працю чесно.

"Зважаючи на постійний шквал замовних матеріалів та критики на мою адресу для мене дуже несподівано, що поряд стільки розумних та відданих країні однодумців. З вами ми безперечно переможемо і ворога на фронті й ще страшнішого ворога в тилу – крадіїв та корупціонерів, що знищують нашу націю з середини. Поряд з цим я би просив нікого не звинувачувати журналістів Бігус в замовленнях. Вони точно роблять з нами одну справу і переконаний роблять її чесно! Ще раз вдячний їм за репортаж",

– написав Гетманцев.

Нагадаємо, останнім часом Гетманцеву також закидали корупційну схему із блокуванням податкових накладних і ручний контроль над Податковою.

Крім того, як писала ZN.UA, Верховна Рада руками лобістів зробила економічну диверсію проти України, нібито виводячи зерно з тіньового обігу. І в цьому контексті також згадувався Данило Гетманцев.