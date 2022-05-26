Беларусь начала учения на границе с Украиной: в МВД рассказали, чего добивается Лукашенко

Президент страны-агрессора рф владимир путин "фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко", и это объясняет нынешнюю ситуацию.

Беларусь проводит учения своих войск на границе с Волынской областью Украины. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказали, чего добивается Лукашенко.

Он отметил, что в условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий для него. Политика "помогать путину без последствий" будет сохраняться и дальше.

Таким образом белорусские власти пытаются сдерживать переброску украинских сил на восток, где сейчас идут тяжелые бои с оккупантами.

"Мы не можем игнорировать эту угрозу, потому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении", – объяснил аналитик.

По его словам, сама армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована. Белорусы – это народ, который почти никогда не воюет. У них даже гимн начинается со слов, что они мирные люди. Он добавил, что среди этих мирных людей есть те, кто на стороне Украины.

"Для нас важно, что партизанское движение есть в Беларуси. В первые месяцы войны действительно было несколько важных операций, в том числе взрывали железнодорожные пути. Ожидать чего особенного пока нет оснований", – считает аналитик.