Лукашенко в Пекіні підтримав китайський «мирний план» щодо України

Білоруський лідер каже, що світ сповзає в глобальну конфронтацію, інформує ZN.ua.

Лукашенко в Пекіні підтримав китайський «мирний план» щодо України
© Сайт президента Білорусі

Самопроголошений лідер Білорусі Аляксандр Лукашенко під час візиту до Пекіна та зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив про підтримку китайського мирного плану завершення війни в Україні.

«Ми цілком підтримуємо ініціативу з міжнародної безпеки, яку ви висунули», - заявив Лукашенко під час офіційної зустрічі в Пекіні в середу, 1 березня.

За словами білоруських ЗМІ, лідер білорусі заявив , що його візит до Китаю відбувається у «непростий час, що вимагає нових, неординарних підходів та розумних політичних рішень».

«Вони мають бути спрямовані насамперед на запобігання сповзанню в глобальну конфронтацію, в якій не буде переможців», - вважає Лукашенко.

У річницю російського вторгнення в Україну Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи», який містить 12 пунктів. Зокрема передбачає визнання за Росією тимчасово окупованих територій та не містив ініціативи щодо припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції того дня ухилився від прямої оцінки китайського мирного плану.


Ірина Знась, ZN.ua





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