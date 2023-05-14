Лукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІ

Кортеж білоруського диктатора охороняли силовики на узбіччях.

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенка відвідав президентську клініку у Дроздах, повідомляє група «Бєларускі Гаюн», інформує ZN.ua.

Лукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІ
© Офіційний сайт Кремля

За даними розслідувачів, близько 19:00 у суботу, 13 травня, Лукашенко приїхав до Республіканського клінічного медичного центру Білорусі, який знаходиться на березі водосховища Дрозди.

Як повідомляється, в момент його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж дороги стояли силовики. Після проїзду кортежу Лукашенка проїзди відкрили.

За дві години потому кортеж самопроголошеного президента залишив лікарню.

Чутки про проблеми зі здоров'ям Лукашенка почали розповсюджуватися після його появи на параді в Москві 9 травня: він ледве пересувався, не залишився на обід з російським президентом Владіміром Путіним та іншими іноземними лідерами і одразу після заходу повернувся додому.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив поведінку Лукашенка значною зайнятістю.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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