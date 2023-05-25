Ядерна зброя вже прямує до Білорусі — Лукашенко

Він переконує, що в його країні зброя буде "у повній безпеці".

Російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі, заявив самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА, інформує ZN.ua .

Він прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

«Вже ухвалене рішення в розвиток того, що було заявлено усно. Нам потрібно було підготувати місця зберігання і так далі. Ми все це зробили. Тож зараз почалося переміщення ядерної зброї», – додав він.

У відповідь на питання, чи ядерна зброя вже знаходиться на території Білорусі, Лукашенко не дав чіткої відповіді.

«Можливо. Я приїду – подивлюся», — сказав Аляксандр Лукашенко.

Він також заявив, що в Білорусі тактична ядерна зброя буде в безпеці.

«Це не обговорюється навіть. Ви знаєте, що ми люди пунктуальні, акуратні, хазяйські, як ви кажете. Тому ви за ядерну зброю не переживайте. Ми ж несемо за це відповідальність. Це серйозні питання. Тут буде все гаразд», — запевнив він

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.