Ядерна зброя вже прямує до Білорусі — Лукашенко

Він переконує, що в його країні зброя буде "у повній безпеці".

Російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі, заявив самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА, інформує ZN.ua.

Ядерна зброя вже прямує до Білорусі — Лукашенко

Він прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

«Вже ухвалене рішення в розвиток того, що було заявлено усно. Нам потрібно було підготувати місця зберігання і так далі. Ми все це зробили. Тож зараз почалося переміщення ядерної зброї», – додав він.

У відповідь на питання, чи ядерна зброя вже знаходиться на території Білорусі, Лукашенко не дав чіткої відповіді.

«Можливо. Я приїду – подивлюся», — сказав Аляксандр Лукашенко.

Він також заявив, що в Білорусі тактична ядерна зброя буде в безпеці.

«Це не обговорюється навіть. Ви знаєте, що ми люди пунктуальні, акуратні, хазяйські, як ви кажете. Тому ви за ядерну зброю не переживайте. Ми ж несемо за це відповідальність. Це серйозні питання. Тут буде все гаразд», — запевнив він

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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