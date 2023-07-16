Прем'єра Ізраїля виписали з лікарні. Лікарі розповіли про його стан

Біньямін Нетаньягу пробув там ніч.

Прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу виписали з медичного центру «Шеба», куди він потрапив напередодні та пробув усю ніч через зневоднення, пише Times of Israel. За словами лікарів, вони обстежили прем’єра і не виявили жодних відхилень, але імплантували пристрій для моніторингу серця, аби можна було й надалі слідкувати за його станом здоров’я.

Прем'єра Ізраїля виписали з лікарні. Лікарі розповіли про його стан
© Prime Minister of Israel / Flickr

«Наш діагноз після всіх проведених аналізів, включаючи лабораторні, полягає в тому, що причиною госпіталізації було зневоднення», – йдеться в заяві лікарні.

У медцентрі додали, що серце Нетаньягу «цілком нормальне», і що прем’єр-міністр пройшов «серію всебічних і звичайних обстежень, які проводяться в повній свідомості, включаючи електричний тест серця, і все це виявилося абсолютно нормальним».





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